В прошлом году в ЮКО проведены проверки в отношении более 3 тыс объектов

В 2017 году на объектах, расположенные в районах и городах проведены иные формы контроля и надзора.

В прошлом году областное управление государственного архитектурно-строительного контроля провело проверки на 3010 объектах строительства. Из них за счет бюджетных средств рассмотрено 706 объектов, введены в эксплуатацию 458 объектов. Оставшиеся 248 объектов являются переходящими на 2018 год. Вместе с этим, 2304 объектов прошли проверку за счет средств частных лиц. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области Рахмет Бектаев.

По его словам, в 2017 году на объектах, расположенные в районах и городах проведены иные формы контроля и надзора. По выявленным недостаткам выданы 651 предписаний.

«На сегодняшний день, выявленные нарушения и недостатки со стороны управления, устранены. В 2017 году в управление поступило около 6 тыс. писем-заявлений. Из них более 5 тысяч от государственных органов, 690 от физических лиц и 133 от юридических лиц. На все письма своевременно даны ответы», - сказал Р.Бектаев.

В 2017 году в результате проверок управлением возбуждены административные дела в отношении 396 объектов, построенных с нарушениями требований законодательства и наложены штрафы в размере 108,6 млн тенге.

Кроме того, в управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области поступило 646 заявлений на получение и переоформление лицензий, из них удовлетворено 375 заявлений.