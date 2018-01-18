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Под Челябинском солдата-срочника задавил танк

18 января 2018, 19:52

Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте трагедии сейчас работает комиссия штаба военного округа.

Инцидент произошёл в Чебаркульской воинской части. Солдат-срочник погиб под гусеницами танка, сообщает life.ru.

"В ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы несовместимые с жизнью механик-водитель танка", - цитирует "АиФ-Челябинск" сообщение пресс-службы ЦВО.

Издание уточняет, что имя погибшего военнослужащего пока не разглашается.


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