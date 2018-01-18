Акимат: озвученные версии о причинах пожара в автобусе недостоверны

В акимате заметили, что версии Синева являются его личным предположением и не могут считаться официальной информацией.

Информацию о предварительных причинах пожара, в результате которого погибли 52 человека, прокомментировала пресс-служба акимата Актюбинской области, пишет ru.sputniknews.kz.

По информации ведомства, в настоящее время на месте возгорания автобуса работают следственно-оперативная группа ДВД Актюбинской области и испытательная пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причин случившейся трагедии.

"Информация, озвученная сотрудником управления внутренней политики Виталием Синевым, касательно короткого замыкания и блокировки дверей автобуса является недостоверной", — говорится в сообщении.

В акимате заметили, что версии Синева являются его личным предположением и не могут считаться официальной информацией.

"До получения окончательных результатов экспертизы и выяснения всех обстоятельств трагедии просим представителей СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации", — заключили в акимате.

Ранее Виталий Синев сообщил, что, по предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание: водители выбежали из автобуса, люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной. Также он отмечал, что в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования. Кроме того, согласно неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана.

Фото: ru.sputniknews.kz