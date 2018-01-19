Покупателя-мошенника ищет полиция Астаны

Департамент внутренних дел просит граждан проявлять внимательность и бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

С заявлением в полицию обратился продавец торгового дома по улице Алаш. Он сообщил, что неизвестный в одном из бутиков обманным путем завладел денежными средствами на сумму около 50 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Мужчина, покупая товар, стоимостью не более одной тысячи тенге, спрашивает у продавца, есть ли сдача с 20 тысяч тенге, и предлагает добавить мелочь для удобства сдачи, тем самым запутывая и отвлекая продавца. При этом саму купюру он не отдавал. Продавец, пересчитав мелочь и ответив на все вопросы покупателя, отдавал сдачу, так и не получив саму купюру.

В настоящее время полицейскими проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Департамент внутренних дел просит работников торговой сферы проявлять внимательность и бдительность при расчете, чтобы не стать жертвой мошенников.

"ДВД Астаны просит граждан оказать содействие и, если вы обладаете какой -либо информацией о данном человеке, просим обратиться в УВД района «Алматы» (ул. Жансүгүрұлы,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 или на 102", - отметили в пресс-службе ДВД.