Стати отказано в обжаловании решения, вынесенного в пользу Казахстана

Факты мошенничества со стороны истцов Казахстан предоставит на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда Англии отклонила ходатайство гражданина Молдовы А. Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЮ РК.

В своем решении от 6 июня 2017 года Высокий суд Англии поддержал Республику Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии.

Ранее, 27 июня 2017 года Высокий суд Англии также отказал А.Стати в возможности подачи апелляции на решение, позволившее рассмотреть факты мошенничества по существу в английском правосудии.

Республика Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Суть мошеннической схемы заключалась в том, что через серию сделок с нераскрытыми аффилиированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати, заключив фиктивные договоры, мошенническим образом завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Более того лжесвидетельствовали перед международным арбитражным трибуналом.

Кроме того, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан через международное следственное поручение удалось получить дополнительные материалы от правоохранительных органов Латвии, доказывающие криминальную схему Стати.

Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается Министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы «Herbert Smith Freehills LLP».

Фото с сайта panoptikon.org