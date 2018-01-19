По наводке племянника воры дважды обворовали дом пожилой женщины

В Алматинской области полиция задержала подозреваемых в двух кражах из одного и того же дома, передает Zakon.kz.

Факт зарегистрирован 16 января в Илийском районе, где задержали двух местных жителей, обворовавших дом 57-летней жительницы пос. Отеген батыра, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, подозреваемые, 1996 и 1995 года рождения, в течении месяца дважды обворовывали одинокую женщину. Проникновение в дом осуществлялось путем отжатия пластиковых окон. Общая сумма ущерба составила свыше 500 000 тенге.

В своих показаниях, подозреваемые пояснили, что украденное имущество - ноутбук, фотоаппарат, телевизоры, золотые украшения и т.д сбыли на «блошиных» рынках в Алматы.

В настоящее время досудебное расследование по установленным фактам проводится согласно ст.188 УК РК (Кража). У задержанных пока изъят телевизор, похищенный у потерпевшей при первой краже.

На время расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения «обязательство о явке»».

В полиции также дополнили, что один из задержанных оказался родным племянником потерпевшей, который выступал в роли наводчика на дом родной тёти.