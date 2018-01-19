Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

По наводке племянника воры дважды обворовали дом пожилой женщины

19 января 2018, 13:48

Общая сумма ущерба составила свыше 500 000 тенге.

В Алматинской области полиция задержала подозреваемых в двух кражах из одного и того же дома, передает Zakon.kz.

Факт зарегистрирован 16 января в Илийском районе, где задержали двух местных жителей, обворовавших дом 57-летней жительницы пос. Отеген батыра, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, подозреваемые, 1996 и 1995 года рождения, в течении месяца дважды обворовывали одинокую женщину. Проникновение в дом осуществлялось путем отжатия пластиковых окон. Общая сумма ущерба составила свыше 500 000 тенге.

В своих показаниях, подозреваемые пояснили, что украденное имущество - ноутбук, фотоаппарат, телевизоры, золотые украшения и т.д сбыли на «блошиных» рынках в Алматы.

В настоящее время досудебное расследование по установленным фактам проводится согласно ст.188 УК РК (Кража). У задержанных пока изъят телевизор, похищенный у потерпевшей при первой краже.

На время расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения «обязательство о явке»».

В полиции также дополнили, что один из задержанных оказался родным племянником потерпевшей, который выступал в роли наводчика на дом родной тёти.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...