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Две Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LS 460: в Алматы произошло массовое ДТП

19 января 2018, 17:17

Пострадал один человек.

ДТП с участием четырех машин столкнулись в Алматы на пр.Сейфуллина, передает Zakon.kz.

По предварительной версии, по пр.Сейфуллина в северном направлении двигался Subaru Outback. Водитель собирался развернуться в районе пересечения с ул.Политехническая, не доезжая ул.Сатпаева, для чего начал перестраиваться. В этот момент слева его обгонял Lexus LS 460. Машины столкнулись. От удара Lexus откинуло на встречную полосу, где он "в лоб" столкнулся с Toyota Land Cruiser 200. А Subaru откинуло в стоявшую на развороте другую Toyota Land Cruiser 200.

В результате ДТП пострадал пассажир одной из Toyota Land Cruiser. На месте работала бригада "скорой".

В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники дорожной полиции.


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