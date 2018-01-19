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Полицейским в работе будут помогать электронный «Следователь» и «Участковый»

19 января 2018, 17:18

Теперь от полицейского потребуется больше знаний и навыков работы в IT-сфере.

Министерство внутренних дел будет развивать цифровую инфраструктуру органов внутренних дел, – сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на коллегии МВД по реализации задач, определенных Главой государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Планируется внедрять интеллектуальные системы наблюдения, а так же электронные системы уголовных дел и административного производства, электронные средств слежения для контроля за подучетными лицами.

Также в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» предстоит создание информационных систем «Следователь» и «Участковый инспектор полиции» с необходимыми базами данных, которые смогут облегчить работу полицейских.

Приоритетом образовательных программ МВД будет развитие интеллектуальных способностей и адаптация сотрудников к новым условиям, где от полицейского требуется больше знаний, навыков работы в IT-сфере.

В рамках Коллегии проведен однодневный семинар-совещание руководителей горрайорганов, где выступили руководители всех основных служб министерства. Ими проанализированы и вскрыты основные недостатки, прежде всего, в организации повседневной работы горрайорганов и местной полиции, а так же в стиле методах работы их руководителей.

Выступая перед участниками семинара министр Калмуханбет Касымов отметил, что горрайорганы внутренних дел являются решающим звеном системы МВД, несущим основную нагрузку по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Поэтому в текущем году Коллегия министерства обязывает начальников ДВД перенести центр тяжести всей организаторской работы руководства и основных служб департаментов в горрайорганы внутренних дел, обеспечить своевременное оказание им практической и методической помощи.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Фото с сайта komposervis.ru


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