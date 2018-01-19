Число пострадавших при нападении ученика с топором на школу в Бурятии возросло до 8
Еще одной пострадавшей стала учительница, которая перенесла шок после произошедшего.
До 8 человек возросло число пострадавших в результате нападения школьника с топором и зажигательной смесью на школу в Бурятии. Как стало известно РЕН ТВ, в больницу доставили учительницу Ирину Збрицкую в состоянии шока.
Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Напомним, что сегодня утром ученик 9-го класса одной из школ ворвался в класс, где шел урок. Подросток, вооруженный топором и зажигательной смесью, совершил нападение на учительницу русского языка и литературы.
Сообщалось, что одной из пострадавших подросток отрубил пальцы, еще одного ранил в спину. Все пострадавшие госпитализированы.
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