Число пострадавших при нападении ученика с топором на школу в Бурятии возросло до 8

Еще одной пострадавшей стала учительница, которая перенесла шок после произошедшего.

До 8 человек возросло число пострадавших в результате нападения школьника с топором и зажигательной смесью на школу в Бурятии. Как стало известно РЕН ТВ, в больницу доставили учительницу Ирину Збрицкую в состоянии шока.

Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Напомним, что сегодня утром ученик 9-го класса одной из школ ворвался в класс, где шел урок. Подросток, вооруженный топором и зажигательной смесью, совершил нападение на учительницу русского языка и литературы.

Сообщалось, что одной из пострадавших подросток отрубил пальцы, еще одного ранил в спину. Все пострадавшие госпитализированы.