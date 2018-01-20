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Мужчина напал на обидчика с самурайским мечом в Астане

20 января 2018, 07:23

Мужчина был осужден по статье "Хулиганство". Ему было назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы.

Суд вынес приговор мужчине, который нанес удары самурайским сувенирным мечом, сообщила пресс-служба городского суда Астаны.

В январе этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из багажника автомобиля самурайский сувенирный меч, и стал наносить удары потерпевшему. Отмечается, что причиной этого послужил "незначительный повод". В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Дело рассматривалось в районном суде №2 Алматинского района Астаны. Мужчину признали виновным по статье "Хулиганство". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Айсулу Жумагулова


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