МЧС Узбекистана опубликовало новый список погибших в ЧП в Актюбинской области

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан (ЦУКС) 19 января с.г. в 22.23 часов на аэродром «Ташкент-Восточный» произвел посадку специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Республики Узбекистан с телами 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе, произошедшим 18 января с.г. на 1068 км автотрассы «Шымкент-Самара” в Актюбинском районе Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности.

Обновлённый список погибших опубликован на сайте МЧС Узбекистана.

Норбоев Исломбек Мухедин угли

Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич

Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли

Тураев Абдуназар Умаралиевич

Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич

Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли

Нишонов Отабек Анвар угли

Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли

Нишанов Акмалжон Авазбек угли

Умаралиев Солижон Обиджон угли

Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович

Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович

Муродуллаев Боходир Акбарали угли

Кучкаров Элмурод Шавкатович

Мирсаидов Мирзохид Миркомилович

Назаров Маъмуржон Махмуджонович

Юлчибаев Комилжон Каримович

Рахмонов Омонулло Уктамжон угли

Валиев Мухаммадризо Бокибой угли

Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли

Зокиров Шохрух Тохиржон угли

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович

Хамраев Иброхимжон Исмаилович

Зарипов Ахмаджон Икромович

Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли

Имомадиев Вохиджон Вакосхонович

Эсанов Абдувохид Абдуразокович

Хатамов Кахрамон Абдуллажонович

Сотволдиев Алишер Абдураимович

Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович

Ирисов Фарход Муминжон угли

Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич

Марифджанов Адхамжон Акбарович

Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли

Жабборов Элмурод Абдугаффор угли

Ганижонов Даниёр Гофиржон угли

Курбанов Гуломжон Рузибоевич

Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли

Набиев Бехзод Бахтиёржон угли

Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли

Рахмоналиев Муроджон Максудали угли

Тошматов Турдали Турсинович

Содиков Адахамжон Солижон угли

Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли

Хасанчаев Абдумалик Джабборович

Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли

Эминов Кахрамон Каххорович

Турсунов Хуршидхон Усманханович

Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли

Просьба гражданам, владеющим информацией об указанных лицах или других лицах, возможно находившихся в автобусе, позвонить в «Горячую линию» МЧС по телефонным номерам (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.

Все новости по теме смотрите здесь.

Фото: МЧС Республики Узбекистан