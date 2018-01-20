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В Турции автобус влетел в деревья, есть жертвы

20 января 2018, 15:34

В результате 11 человек погибли, 44 пострадали, сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

В турецкой провинции Эскишехир автобус со школьниками врезался в деревья, растущие около трассы, пишет Вести.ru.

В результате 11 человек погибли, 44 пострадали, сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

По его словам, автобус вез детей на экскурсию из Анкары в Бурсу. Причина аварии устанавливается. Прокуратура начала расследование, водители задержаны".

Между тем, газета Hurriyet сообщает, школьники планировали посетить горнолыжный курорт Улудаг во время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители. По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

Фото: Вести.ru


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