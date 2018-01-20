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В Костанайской области заключенному пытались передать гашиш в меде

20 января 2018, 20:29

Вес составил почти 33 грамма.

В Костанайской области осуждённому под видом мёда в пластмассовой посуде пытались передать гашиш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.

Наркотик обнаружили во время выдачи посылок и бандеролей для заключённых.

«Обнаруженная емкость была наполнена медом с грецкими орехами. В ней были полиэтиленовые свертки, в которых находилось вещество растительного происхождения, зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно акта экспертизы данное вещество является гашишем весом почти 33 грамма», - прокомментировали в пресс-службе в учреждения.

Фото из открытых источников


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