В Костанайской области заключенному пытались передать гашиш в меде
20 января 2018, 20:29
Вес составил почти 33 грамма.
В Костанайской области осуждённому под видом мёда в пластмассовой посуде пытались передать гашиш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.
Наркотик обнаружили во время выдачи посылок и бандеролей для заключённых.
«Обнаруженная емкость была наполнена медом с грецкими орехами. В ней были полиэтиленовые свертки, в которых находилось вещество растительного происхождения, зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно акта экспертизы данное вещество является гашишем весом почти 33 грамма», - прокомментировали в пресс-службе в учреждения.
Фото из открытых источников
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