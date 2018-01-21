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В Нью-Дели 17 человек погибли при пожаре на фабрике фейерверков

21 января 2018, 01:11

Причина пожара пока неизвестна.

В индийской столице Нью-Дели по меньшей мере 17 человек погибли при пожаре на фабрике фейерверков, пишет RT.

Уточняется, что ещё один человек пострадал.

По данным издания, огонь также перекинулся на соседние здания.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в результате пожара в офисном центре Kamala Mills в Мумбае погибли 14 человек, около десяти получили травмы.

Express Photo: Amit Mehra


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