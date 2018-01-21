Инцидент произошел в субботу поздно вечером в пригородном поселке Геолог.

После ссоры с отцом 32-летний мужчина совершил самоподжог в Атырау, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в субботу поздно вечером в пригородном поселке Геолог.

По предварительной информации, мужчина вернулся домой после свадьбы. Возникла ссора с отцом. Отец, пытаясь вразумить сына, пригрозил вызвать полицию. После чего мужчина вышел во двор и совершил самоподжог.

«Оперативно он был доставлен в реанимационное отделение областной больницы. У него обгорело примерно 60 процентов тела», — проинформировала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Фото: Sarov24.ru