В Мангистау члены ОПГ осуждены на длительные сроки

Члены банды за три года совершили серию краж на территории Мангистауской области.

Суд Мангистауской области вынес приговор девятерым членам организованной преступной группировки, которые занимались кражами на протяжении нескольких лет, сообщает ZAkon.kz со ссылкой на региональный портал "Лада".

Как рассказал сайту председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Азат Избасаров, один из участников группировки Ержан (имя изменено — ред.) совершил кражу денег из компании, где он работал. Он проник через окно в здание и похитил почти два миллиона тенге.

Далее Ержан со своим подельником Уланом (имя изменено — ред.) отправились на городскую производственную базу, где украли 130 метров кабеля. Сумма ущерба составила более 200 тысяч тенге.

Спустя какое-то время Ержан приехал в село Баскудук и оказался в местном компьютерном клубе. Он обратил внимание, что заведение не оснащено сигнализацией, и решил этим воспользоваться. Для преступления он привлек еще двух участников — Серика и Асхата (имена изменены — ред.).

Для того, чтобы не оставить следов, преступная четверка "вооружилась" перчатками, а также монтировкой для взлома двери. Злоумышленники выбили железную дверь, обокрали кассу и похитили имущество компьютерного клуба. Ущерб от этой кражи составил более 1,7 миллиона тенге.

Украденную компьютерную технику Ержан и Улан передали знакомому по имени Султан (имя изменено — ред.) для последующей продажи. Прибыль от продажи составила 450 тысяч тенге — деньги мужчины между собой разделили.

Сайт отмечает, что преступная группировка, в состав которой вошло девять человек, промышляла более трех лет — с 2014 по 2017 годы.

Стражам порядка удалось выследить и задержать преступников на съемной квартире. Все участники ОПГ признались в содеянном.

Приговором суда пять участников группировки получили суровое наказание: от восьми до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а четверым дали условный срок.

Приговор вступил в законную силу.