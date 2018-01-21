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Житель Костанайской области отрезал голову своей сестре

21 января 2018, 19:41

Брат и сестра поссорились во время застолья и он нанес ей несколько ударов в спину, после чего отрезал голову.

Житель поселка Славенка Костанайской области подозревается в чудовищном преступлении – убийстве двоюродной сестры, которой он отрезал голову, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Алау".

По данным издания, преступление произошло в ночь с 24 на 25 декабря 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Предположительно, 29-летний мужчина распивал спиртное с двоюродной сестрой, затем между ними возникла ссора. Он нанес женщине несколько ударов ножом в спину, потом отрезал ей голову и бросил в печь. Туловище 45-летней женщины он спрятал в кладовку.

"По факту проводится досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК "Убийство". Назначены экспертизы", — прокомментировали в департаменте внутренних дел.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Фото из открытых источников


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