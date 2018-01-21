В Праге жертвами пожара в отеле стали уже четыре человека
Число жертв сильного пожара в пражском отеле Eurostars David достигло четырех, еще семеро пострадали.
Представитель Факультативной больницы в столице Чехии Михал Шнайдер заявил, что одна из пострадавших скончалась в реанимации.
«Сегодня утром скончалась вторая из двух женщин, поступивших в нашу больницу в субботу вечером в очень тяжелом состоянии. Данных об их национальности у персонала больницы нет, этим вопросом занимается полиция», — сказал он.
По словам представителя чешской полиции Яна Данека, в двое из погибших — гражданин ФРГ 1996 года рождения и южнокорейская гражданка 1997 года рождения.
Отмечается, что трое из пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Десяткам человек, получившим легкие травмы и отравление дымом, оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.
Среди жертв и пострадавших есть граждане Франции, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Турции.
Во время пожара в отеле находились 50 постояльцев и сотрудников. Большинство гостей были иностранцами, прибывшими по специальным турам на выходные дни в Прагу. Причина пожара пока не установлена, уточняет Росбалт.
Фото с сайта nv.ua
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