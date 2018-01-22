Убившего хаски жителя Балхаша отправят в психбольницу

По резонансному делу об убийстве собаки породы «сибирская хаски» суд города Балхаша Карагандинской области вынес постановление о направлении обвиняемого в психиатрическую больницу в Талгарском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Направить Мусалиева Кайрата Адильбековича на принудительное лечение в государственное учреждение «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения Республики Казахстан», расположенное в поселке Актас Талгарского района Алматинской области. От уголовной ответственности по пункту 2 части 3 статьи 293 УК «хулиганство» и 115 УК «угроза убийством» освободить», - огласил постановление судья Балхашского городского суда Мурат Жакупбеков.

Судья указал все обстоятельства трагедии. Между соседями в Балхаше был затяжной конфликт из-за собаки. Кайрат Мусалиев и его мать неоднократно ссорились с соседкой Екатериной, требуя избавить их от хаски, который с 2014 года жил в квартире Екатерины и ее супруга.

Неоднократно получая угрозы от Кайрата, супружеская пара в декабре 2016 года обратилась с заявлением в полицию, требуя оградить их от угроз. Однако правоохранительные органы не усмотрели состава преступления.

Кровавая развязка ссоры между соседями произошла 17 сентября 2017 года. Сосед встретил их на площадке в подъезде, когда женщина с хаски возвращалась с утренней прогулки, и нанес собаке несколько ножевых ранений. Спасти животное не удалось.

Экспертиза показала, что мужчина «...не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими вследствие хронического психического заболевания».

«Мусалиев Кайрат не может предстать перед следствием и судом, поскольку нуждается в принудительных мерах медицинского характера в психиатрическом стационаре. Мусалиев представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения», - огласил постановление судья Мурат Жакупбеков.

Постановление суда вступит в законную силу по истечении 15 дней. Прокуратура вправе внести протест на постановление суда. Однако прокуроры сами настаивали на помещении мужчины в психиатрическую больницу. Также потерпевшая имеет право подать апелляционную жалобу. Ее иск о возмещении 300 тысяч тенге суд оставил без удовлетворения.

Фото с сайта inform.kz