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В Кабуле погибли сотрудники украинской авиакомпании - Порошенко

22 января 2018, 01:57

МИД страны срочно направил туда своего консула из Душанбе для выяснения подробностей.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что во время террористического акта в Кабуле погибли сотрудники украинской авиакомпании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт главы государства.

— Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, — говорится в сообщении в официальном микроблоге в "Твиттере".

Порошенко выразил свои соболезнования семьям погибших и сообщил, что по его поручению МИД срочно направил в Кабул украинского консула из Душанбе с целью выяснения подробностей.

Вечером 20 января вооружённые боевики «Талибана» напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В числе погибших оказался гражданин Казахстана.

Фото: prm.ua


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