В Кабуле погибли сотрудники украинской авиакомпании - Порошенко

МИД страны срочно направил туда своего консула из Душанбе для выяснения подробностей.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что во время террористического акта в Кабуле погибли сотрудники украинской авиакомпании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт главы государства.

— Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, — говорится в сообщении в официальном микроблоге в "Твиттере".

ПП: Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. pic.twitter.com/mBq5drbT6p — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2018 г.

Порошенко выразил свои соболезнования семьям погибших и сообщил, что по его поручению МИД срочно направил в Кабул украинского консула из Душанбе с целью выяснения подробностей.

Вечером 20 января вооружённые боевики «Талибана» напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В числе погибших оказался гражданин Казахстана.

Фото: prm.ua