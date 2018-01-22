Как пережить морозы? Правила поведения на холоде

На холоде нужно постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на холодные предметы.

Не мороз нас убивает, а снижение внутренней температуры тела. Можно просто полежать на сугробе несколько часов и отправиться к праотцам, даже если температура воздуха будет плюсовая. За это время внутренняя температура тела снизится до критического – до 31 градуса – и сердце остановится. И наоборот, даже в лютую стужу человек не замерзнет, если он тепло одет и правильно ведет себя.

Первое правило поведения в сильные морозы – обеспечить организм топливом для выработки внутренней энергии, обогревающей организм.

Топливом для нас служит, естественно, пища. Однако не всякая: капустный лист для этого не годится. Жир – лучший источник для выработки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя есть жиры, их нужно заменить на белковую пищу животного происхождения, например, мясо. Только после плотного завтрака или обеда можно выходить на улицу в сильный мороз.

Второе правило поведения в сильные морозы – именно поведение.

На холоде нужно постоянно двигаться. Нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на холодные, особенно, металлические предметы. В этот момент человек теряет собственное тепло, отдает его более холодной поверхности. Этот процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения внутренней температуры.

Отсюда третье правило поведения в сильные морозы – нужно тепло одеваться.

Нужна рыхлая шерстяная одежда не менее трех слоев, теплая и просторная обувь, теплый головной убор. Это обязательно! С незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается еще быстрее из-за испарения пота. А через непокрытую голову мы теряем 17% тепла всего организма! Потерять его можно и в том случае, если в организме нарушается циркуляция крови. Вот почему особенно тепло должны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови – с тем же атеросклерозом, к примеру. Они могут пострадать от холода и при небольшой минусовой температуре.

По возможности используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и тому подобное. Не употребляйте спиртное: алкоголь расширяет сосуды за счет чего идет повышенная теплоотдача. Каждый раз при выходе на улицу в одиночку и по возвращении домой, сообщайте об этом близким.

Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и так далее. Пущенное на самотек отморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.

Самая распространенная ошибка при оказании первой помощи – стремление растереть обмороженное место. В результате и без того пострадавшей от мороза коже частенько наносятся серьезные механические травмы. Самое опасное – растирать обмороженный участок шерстью или снегом. Шерсть сдирает кожу, вызывает раздражение, образует ссадины, в которые легко проникает инфекция. Изобилующий же кристалликами льда снег не только травмирует и инфицирует замороженный участок, но и еще больше его охлаждает.

Первое, что необходимо сделать для спасения обмороженной части тела, – наложить на нее теплоизолирующую повязку: шерстяной шарф, шаль, теплый платок. В домашних условиях под шарф можно положить толстый слой ваты, затем клеенку или 2-3 слоя полиэтиленовых пакетов. Такая повязка имеет эффект термостата, постепенно возвращая в онемевшую часть тела спасительное тепло. Теплыми руками больного места лучше не касаться, особенно если вы имеете дело с третьей или четвертой степенями обморожения, когда страдает не только кожа, но и мышцы, сухожилия, сосуды, нервы.

Переохлаждение может привести к летальному исходу, поэтому нужно знать все стадии этого процесса.

Первая фаза переохлаждения. Как только внутренняя температура тела станет меньше 35 градусов – уже можно говорить о начавшемся процессе переохлаждения. Он виден на человеке невооруженным глазом: появляется «гусиная кожа», бледность, слабость, сонливость, замедляется и становится неотчетливой речь.

Вторая фаза переохлаждения. Когда температура тела снизится до 33 градусов, проявления становятся еще более угрожающими: кожа бледная, холодная и синюшная. Дыхание замедляется до 8-10 входов в минуту, а пульс всего 40-50 ударов в минуту, снижается и артериальное давление. Может начаться рвота и непроизвольное мочеиспускание. С человеком в таком состоянии общаться уже практически невозможно – у него нарушается и речь, и движения.

Третья фаза переохлаждения. Еще хуже чувствует себя человек при температуре тела ниже 31 градуса. А вернее сказать – уже ничего не чувствует. Пострадавший без сознания, его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно – 3-4 вдоха в минуту, пульс и того меньше – 32-36 ударов, артериальное давление настолько низкое, что порой и не обнаруживается, а зрачки расширены. Именно в таком состоянии происходит остановка сердца.

Если вам встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии – пожалуйста, не проходите мимо! И не думайте: пьян он или трезв. Просто вызовите скорую. Просто спасите человека от смерти.

Отправляясь в дальнюю поездку на автомобиле, возьмите с собой увеличенный запас продуктов и теплых вещей. Перед выездом по максимуму заправьте автомобиль и зарядите аккумулятор мобильного телефона.

Если пришлось вынужденно остановиться в дороге, включите аварийную сигнализацию, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну. Ждите помощи внутри транспортного средства. Двигатель не глушите, немного приоткройте стекло для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

По материалам stavropolye.tv, aif.ru, 3rm.info

Фото: bredynews.ru