В Карагандинской области пять человек найдены мертвыми

Пять человек скончались в частном сельском доме в Карагандинской области, еще один в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гибель группы людей произошла в поселке Дубовка Абайского района Карагандинской области 21 января в 20:30 в однокомнатном доме саманного типа.

«Обнаружены трупы 5 человек, и 1 человек был доставлен в областной медицинский центр в Караганде. Отравление угарным газом - это предварительная причина их смерти. По версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной отравления стала неисправность печного оборудования. Установлены личности трех погибших женщин 1961, 1981, 1984 годов рождения», - сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Следственно-оперативной группой РОВД Абайского района принимаются меры по установлению других погибших личностей и обстоятельств происшествия.

«Предварительно установлено, что люди вели асоциальный образ жизни и находились в состоянии алкогольного опьянения», - отметила Ж.Дауренбекова.

Айнур Балакешова

Фото сайта ria.ru