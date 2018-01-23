Не опустить руки и не впасть в депрессию Анель Ким помогают лишь хлопоты по уходу за трехмесячной дочерью.

За связь с несовершеннолетней в Алматы задержали 22-летнего парня. К тому же, его подозревают в избиении отчима девушки. Криминальная история на поверку оказалась семейной драмой. Родные, да и сама якобы пострадавшая утверждают - всё было по обоюдному согласию. Более того, у влюблённых родился ребёнок и они собирались пожениться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Не опустить руки и не впасть в депрессию Анель Ким помогают лишь хлопоты по уходу за трехмесячной дочерью. Ведь гражданский муж девушки вот уже третий месяц находится в СИЗО. Их общая история любви началась два года назад-рассказывает она. Пара повстречалась и решила пожениться. Влюбленных не остановил и юный возраст. Ведь Анель было всего 16, а ее парню 22 года. Впрочем, родители их отношениям препятствовать не стали и дали свое согласие на брак.

«Расписаться мы не смогли. Потому что мой папа без вести пропавший, уже 13 лет считается. В свидетельстве о рождении в графе отец он у меня написан. Нужно разрешение двух родителей. А так как у меня его нет, и мы его не можем найти, то нас не расписали потому что нужно разрешение двух родителей. Теперь его нужно признать без вести пропавшим, и только тогда нас распишут», - рассказала Анель Ким.

Через некоторое время Анель забеременела. Правда эту радость омрачил отчим, рассказывает девушка. В марте как вспоминает Анель, ее супруг Рамазан подобрал мужчину на улице в состоянии опьянения, да еще и избитого.

«Он выпивал часто и валялся. Его кто-то избил. Он принес его побитого домой. Мама спрашивала кто его побил, он говорил, что не знал, а потом он попал в больницу и стал говорить, что это сделал Рамазан. Потому что мама до этого еще хотела с ним развестись, и в отместку, может хотел, чтобы я была не счастливой», - поделилась девушка Анель Ким.

Девушка и родители ее супруга считают, что молодого человека просто оклеветали. И даже решили примириться с отчимом - заплатив ему денег, говорят они.

«Он написал заявление, что якобы мой сын его избил. Что у него были деньги, что мой сын забрал у него эти деньги. Постоянно меняет показания, то эти деньги дочь ему дала, то эти деньги были на покупку дома, то от продажи машины. Не понятно. Когда мы вернули ему деньги в марте месяце, он написал расписку, что претензий не имеет. Вот у нас есть эта расписка. Потом выясняется, что он какие-то операции делал в апреле месяце. И потом выясняется, что все это продолжалось дальше и в ноябре моего сына уже арестовывают», - сообщила мать задержанного Рая Утепбергенова.

Впрочем, как выяснилось отчим девушки написал еще одно заявление в полицию на своего зятя. Сообщил о факте сожительства с несовершеннолетней.

«В ходе досудебного расследования стал известен еще один факт противоправный, совершенный данным гражданином. У него от сожительства с несовершеннолетней 16-ти летней девушкой имеется малолетний ребенок. А это указывает на то, что в половой контакт с этой девушкой он вступил, когда ей еще не было 16-ти лет. По законодательству это является преступлением. В настоящее время два уголовных дела объединены в одно производство», - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Тем временем родные молодого человека очень надеются, что суд примет во внимание, что в гражданский брак пара вступила по обоюдному согласию. Заклятым родственникам удастся примириться. И молодой отец наконец сможет вернуться в семью, где его очень ждут.