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Снявший видео нападения на свою жену мужчина осужден в ЮКО

23 января 2018, 01:47

Мужчина записал видеоролик, в котором объяснил причины нападения на супругу.

В Шымкенте завершено судебное разбирательство над жителем села, который с ножом напал на свою супругу и записал это на видео, сказав, что та сменила религию, сообщает otyrar.kz.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина, забрав двух детей, ушла от своего законного супруга, потому что последний постоянно избивал свою жену без особого повода. После тщетных попыток вернуть жену, сельчанин, в ноябре 2017 года, взяв нож, напал на потерпевшую и нанес потерпевшей множественные ножевые ранения.

"Чтобы как-то оправдать свои действия, записал видеоролик, где утверждал, что расправу над женой совершил из-за того, что та сменила религию. Этот ролик он выложил в интернете, однако, как выяснилось, женщина религию не меняла и не собиралась", — говорится в опубликованной на сайте информации.

Отмечается, что уже на скамье подсудимых мужчина полностью признавал свою вину, умолял выжившую жену и тещу простить его. Суд, учтя все обстоятельства, вынес приговор — Нарметов признан виновным по статье 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса Казахстана. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сама женщина простила осужденного.

Фото: ru.sputniknews.kz


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