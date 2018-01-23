Может ли КСК сдавать в аренду подвальные помещения

Жители некоторых многоэтажек сталкиваются с ситуацией, когда чердаки и подвалы домов сдаются в аренду без их ведома, сообщает Zakon.kz.

По закону общее имущество объекта кондоминиума принадлежит собственникам помещений, то есть квартир, на праве общей долевой собственности.

Собственники вправе использовать закрепленные за ними части общего имущества ограниченного пользования на условиях, установленных соглашением собственником помещений.

Подвальные помещения могут быть сданы в аренду, только при согласии собственников. При этом никакие разрешения от государственных органов не нужны. Аренда подвального помещения без его отчуждения (продажи) зачастую позволяет решить вопросы ремонта общедомовых коммуникаций за счет арендатора.

В случае если жильцы не давали согласие на аренду, то КСК без согласия общего собрания собственников и принятия соответствующего решения не вправе предоставлять части общего имущества в аренду.

Напомним, ранее мы писали о том, как зарегистрировать объект кондоминиума, что входит в обязанности КСК и сменить председателя кооператива собственников квартир.