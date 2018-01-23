Полицейские Костаная применили табельное оружие для задержания автоугонщиков

В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная совместно с СОБР ДВД области, находясь на дежурстве, задержали подозреваемых в угоне автомашины BMW. Для этого одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Около 5 часов утра автопатруль Байкал-2 получил сообщение о том, что в районе дизельного завода замечена автомашина марки BMW, которая двигалась с высокой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке. Байкал-2 направился в район Северо-Западной части областного центра в качестве подкрепления. Стражи порядка на двух автопатрулях продолжили преследование немецкой иномарки без государственных номеров.

Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского-Белинского BMW занесло и она опрокинулась. Подозреваемые сумели выбраться из автомашины и стали убегать. Полицейские стали преследовать их по заснеженной степи.

Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования остановиться, тогда младший сержант полиции Елесканов, согласно ст.61 п.7 Закона «О правоохранительной службе» (предупреждения граждан о намерении применить оружие) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"В ходе дальнейших разбирательств установлено, что задержанные являются местными жителями, в возрасте 18 лет. Они совершили угон BMW с территории СТО по улице Авиационная. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.200 ч.2 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». Задержанные дали признательные показания", - сообщили в полиции.