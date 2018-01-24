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Подросток в США расстрелял в школе детей

24 января 2018, 01:28

Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения.

В американском городе Бентон штата Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по находящемся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения, сообщает местный телеканал Local6.

Пострадавших доставили в больницу, некоторых — на вертолете. Другим ученикам, находившимся в школе во время стрельбы, оказывается необходимая помощь.

Как сообщили в городской полиции, подозреваемый в стрельбе подросток уже задержан. Другие подробности произошедшего выясняются.

Губернатор штата в своем Twitter призвал всех сохранять спокойствие и не распространять недостоверные слухи о случившемся.

Фото: Jerry Lara / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру


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