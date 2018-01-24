Житель Петропавловска осужден за убийство и расчленение знакомого

Его осудили на 10 лет.

Житель Петропавловска, расчленивший случайного знакомого, осужден к 10 годам лишения свободы, сообщил на пресс-конференции председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области Сергей Викторенко.

"Житель Петропавловска Макентаев, пока его жена находилась в столице, решил выпить. Он пригласил в свою квартиру случайного знакомого с улицы. В ходе застолья между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин, схватив со стола кухонный нож, нанес им гостю несколько ударов в область головы и шеи. Мужчина скончался, а Макентаев решил скрыть следы убийства. Вам, наверное, будет жутко слушать, но на следующий день он с помощью ручной пилы расчленил труп и разложил части тела по пакетам", — рассказал Викторенко.

Потом убийца обратился к своему соседу, у которого есть машина, чтобы тот помог ему вывезти из квартиры якобы протухшее мясо куда-нибудь в лес.

"Сосед согласился, но потом заподозрил неладное. Мол, и мясо странное, и Макентаев слишком взволнован. Словом, он обратился в полицию, и, как оказалось, не зря. Мы вынесли частное постановление о поощрении этого мужчины, проявившего высокую сознательность, неравнодушие", — отметил Викторенко.

Макентаеву назначено наказание – 10 лет в учреждении максимальной безопасности с компенсацией морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и находится в апелляционной инстанции.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Константин Чалабов