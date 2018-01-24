Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Астане
Были обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с военным атташе США в РК полковником Дэвидом Уайзманом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Генерал-лейтенант Мурат Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных Сил РК.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность развивать двусторонние отношения в рамках Пятилетнего плана военного сотрудничества.
Фото: пресс-служба МО РК.
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