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Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Астане

24 января 2018, 10:30

Были обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с военным атташе США в РК полковником Дэвидом Уайзманом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Генерал-лейтенант Мурат Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных Сил РК.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность развивать двусторонние отношения в рамках Пятилетнего плана военного сотрудничества.

Фото: пресс-служба МО РК.


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