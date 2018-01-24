Тенге уверенно укрепился на утренних торгах
В обменниках доллар продают/покупают по 320-321,8 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 321,51 тенге за доллар (-1,69 тенге) при объеме торгов в 96,35 млн USD (-50 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,2850 тенге за юань (-0,2467 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-800 тыс. юаней).
В обменниках доллар продают/покупают по 320-321,8 тенге, евро по 395-398 тенге, рос.рубль – 5,68-5,75 тенге.
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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