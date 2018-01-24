Уже необходимо готовиться к паводкам - депутат

Депутат мажилиса парламента Берик Дуйсенбинов направил запрос министру внутренних дел РК насчет необходимости планирования и подготовки упреждающих паводки мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

«В эти дни Казахстан столкнулся с аномальными морозами, создающими угрозу жизни граждан. Помимо леденящих морозов и буранов, дополнительным испытанием стало большое количество выпавшего снега. Только в Астане количество вывезенного снега с начала года превысило 1 миллион кубометров. В Алматы после прошедшего снегопада за одну ночь было вывезено более 4,5 тысяч кубометров снега», - сообщил Б. Дуйсенбинов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

При этом он отметил, что это крупные города Казахстана, с достаточным финансированием, необходимой техникой и персоналом для очистки улиц.

«В отличие от них, в северных, центральных и восточных регионах множество сельских населенных пунктов оказались занесенными снегом по самую крышу. Мы вынуждены напомнить, что за самой лютой зимой следует таяние снега», - пояснил парламентарий.

По его словам, Казахстан ежегодно переживает одну и ту же ситуацию, когда заснеженные регионы с приходом тепла оказываются под властью паводков, талые воды подтапливают и сносят дома, разрушают скот и другое имущество.

«Депутатская фракция «Ак жол», несмотря на чрезвычайную занятость спасательных служб, считает возможным напомнить о необходимости планирования и подготовки упреждающих мероприятий. Эти работы должны вестись задолго до таяния снегов», - подчеркнул депутат.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: pkzsk.kz.