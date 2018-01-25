Машина влетела в автобусную остановку в Москве
Сообщается о четырех пострадавших.
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве. Водитель погиб, четверо пострадали. Об этом в среду, 24 января, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на проспекте Мира. Как поясняет «Интерфакс», легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.
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