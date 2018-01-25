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Машина влетела в автобусную остановку в Москве

25 января 2018, 01:44

Сообщается о четырех пострадавших.

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве. Водитель погиб, четверо пострадали. Об этом в среду, 24 января, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Как поясняет «Интерфакс», легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.


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