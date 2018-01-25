Госзакупки 2017 года должны быть завершены по Правилам без учета внесенных поправок

Согласно поправкам в Правила осуществления государственных закупок, внесенным Приказом МФ РК от 22 декабря 2017 года № 739, с 1 января 2018 года участники государственных закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 43 Закона «О правовых актах» действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.

Исключения из правила пункта 1 настоящей статьи представляют случаи, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта, а также когда последний исключает обязанности, возложенные на граждан, или улучшает их положение.

При этом, в рассматриваемом случае обратная сила внесенных поправок в Правилах не предусмотрена.

В этой связи, Министерство финансов РК сообщает, что конкурсные процедуры, начатые в 2017 году, должны быть завершены в соответствии с Правилами, действовавшими до 1 января 2018 года.