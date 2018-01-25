До 95% территории Алматы будет охвачено видеонаблюдением - ДВД

В целях профилактики и предупреждения преступности полиция Алматы активно применяет IT-технологии. Сегодня в городе используются возможности более 115 тысяч камер видеонаблюдения, сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДВД города.

«Благодаря внедрению систем видеонаблюдения в минувшем году с их помощью раскрыто 1 218 преступлений, выявлено свыше 21 564 административных правонарушений, в том числе 20 801 нарушений ПДД. Мы продолжаем практику подключения квартир и домов к системе охранной сигнализации. Под охрану взято 156 тысяч 877 объектов различных форм собственности, в том числе 100 тысяч 627 жилых помещений, подключенных на пульты централизованного наблюдения частных охранных организаций. Оснащение сигнализацией квартир владельцев оружия способствовало снижению краж оружия в 3,1 раз», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В тоже время руководитель алматинской полиции сообщил, что в эти дни Департамент обозначил приоритетные задачи, которые позволят улучшить оперативную обстановку в городе и раскрывать преступления в кратчайшие сроки.

«А именно планируется продолжить установление камер видеонаблюдения в рамках программ «Безопасная улица» и «Безопасный двор», и довести в этом году охват территории города до 95%. По аналогии с минувшим годом ДВД продолжит практику подключения квартир и домов к системам охранных сигнализаций, что позволит к концу 2018 года охватить более 25% жилых помещений на территории города. В настоящее время в дежурные части районных УВД и отделов полиции осуществляется вывод изображений с установленных видеокамер для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени, с возможностью просмотра видеозаписи, а также внедрены охранные функции аналитики, реагирующая на вынос предметов и вещей, скопление лиц или оставленный предмет. Кроме того, в текущем году нами начата разработка автоматизированной системы «Автонавигатор», с подключением системы GPS, для контроля за несением службы участковыми инспекторами полиции на закрепленных административных участках и недопущения ими отклонения от него. Для профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений в 2018 году планируется реализовать проект «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан» с дополнительной установкой в общественных местах еще 1 тысячи камер видеонаблюдения, а также модернизации Центра оперативного управления. А в целях обеспечения безопасности дорожного движения разрабатывается проектно-сметная документация по расширению автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» еще на 153 поста», - отметила подполковник Азирбек.