Доллар на утренних торгах подешевел до 320 тенге
В обменниках доллар покупают/продают по 318,5-320,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 320,04 тенге за доллар (-1,03 тенге) при объеме торгов – 115, 9 млн USD (+19,55 млн USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 318,5-320,5 тенге, евро - по 396,5-399,9, рос.рубль – 5,67-5,75 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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