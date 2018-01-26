Современный легкоатлетический манеж и центр информационных технологий построят в Актобе

В прошлом году в Актобе сданы в эксплуатацию современный Дворец единоборств и Хоккейный модуль «Олимп».

В Актобе продолжается работа по строительству новых объектов в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса.

Так, в текущем году планируется начать строительство легкоатлетического манежа, который будет соответствовать передовым международным стандартам. Общая площадь здания согласно проекту – 8,5 тыс. кв.м.

В прошлом году в Актобе сданы в эксплуатацию современный Дворец единоборств и Хоккейный модуль «Олимп», в текущем – планируется завершить строительство Теннисного центра и Ледового дворца на 2500 тыс. мест.

Продолжается сотрудничество с «Samruk-Kazyna Trust» по возведению новых спортивных и игровых площадок, оснащению школ спортивным инвентарём и коррекционным оборудованием.

По мнению главы региона, ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов послужит дальнейшему развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения.

Также в рамках поручения Главы государства по цифровизации экономики планируется возвести Центр новых информационных технологий «Smart Aktobe». Работа «ИТ-парка» будет направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для стартапов и развивающихся ИТ-компаний.

В прошлом году благодаря реализации акции «Тұған жерге тағзым», по линии государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в экономику региона было привлечено 29 млрд. тенге внебюджетных средств.

Введены в эксплуатацию Академия творчества, Центр искусств, дом «Жубановтар әлемі» и другие проекты.