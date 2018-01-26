Наибольшее количество медицинских и образовательных учреждений введено в Южно-Казахстанской области

В 2017 году в РК ввели в эксплуатацию 99 общеобразовательных школ (из них 75 - в сельской местности) и 65 дошкольных организаций (из них на селе - 34).

Наибольшее число пришлось на густонаселенные южные регионы: 30 школ и 15 детсадов и миницентров построили в ЮКО, 27 школ и 10 дошкольных организаций - в Алматинской области, 5 школ и 12 детсадов - в Жамбылской области.

Увеличить количество школ и снять нагрузку с государства планируют в рамка ГЧП. Так, в 2017 году Парламент РК принял норму в законе «Об образовании», которая дает право размещать в частных школах государственный образовательный заказ. Уже в 2018 году планируется размещение госзаказа для начала в школах Астаны (на 3721 место), Шымкента (на 3310 мест) и Актобе (на 600 мест). К 2022 году за счет поддержки сети частных школ и развития государственно-частного партнерства в этих трех регионах планируется открытие 89 школ на 56,3 тысячи новых ученических мест. Полученный опыт будет проецирован при полномасштабном внедрении подушевого финансирования на остальные регионы Казахстана, в частности, в областные центры с высоким демографическим ростом.

В 2016 году в эксплуатацию было введено 89 школ на 34,9 тысячи ученических мест, и 80 дошкольных организаций на 13,8 тысячи мест.

В 2015 показатели были выше - 114 школ и 121 дошкольная организация.

В сфере здравоохранения была введена в эксплуатацию больница (в Астане) и 60 амбулаторно-поликлинических организаций (из них 55 - в сельской местности). Наибольшее число поликлиник пришлось на те же южные регионы - ЮКО (30), Жамбылскую (13) и Алматинскую (10) области.

Как и в сегменте образования, в здравоохранении тоже делают ставку на ГЧП, в стране работает Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы. По данным МЗ РК, к началу зимы в здравоохранении было 110 проектов, в том числе 3 - республиканского и 107 - местного значения. Проекты предусматривают строительство и эксплуатацию врачебных амбулаторий, поликлиник, стационаров, оснащение медицинской техникой и другие социально-значимые проекты. Все функции по планированию, разработке и реализации проектов ГЧП местного значения переданы в акиматы регионов. На стадии подготовки находятся еще 75 местных проектов, из них по 12-ти проектам ожидалось заключение договоров ГЧП до конца 2017 года.

Отмечается рост активности отдельных регионов, отличились Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области.

В 2016 году ввели в эксплуатацию 5 больниц на 1,3 тысячи мест и 69 поликлиник на 3,3 тысячи мест, в 2015 году - 6 больниц на 1,3 тысячи мест и 71 поликлинику на 5,2 тысячи мест.

По итогам 2017 года в РК работало 7,3 тысячи школ и 9,8 тысячи дошкольных организаций.

В 2016 году больничных организаций было в стране 877, в них количество больничных коек составляло 100,1 тысячи.