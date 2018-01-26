Кожамжаров подверг критике работу прокуроров
Он дал ряд конкретных поручений.
Сегодня под председательством Генерального Прокурора Кайрата Кожамжарова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, на котором обсуждены итоги работы за истекший год и определены задачи на предстоящий период с учетом поручений главы государства, сообщает Zakon.kz.
В работе коллегии приняли участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов, а также ответственные работники Администрации Президента.
Обращаясь к сотрудникам Генпрокуратуры, Секретарь Совбеза сделал акцент на ключевых направлениях нынешнего Послания главы государства и координирующей роли органов прокуратуры в обеспечении законности в стране.
Генеральный Прокурор обозначил конкретные задачи и векторы, на которых прокуроры сосредоточат усилия в предстоящем периоде.
Отмечено об улучшении криминогенной ситуации в стране. Количество уголовных правонарушений снижено на 12%, в т.ч. против личности на 20% и собственности на 11%.
Вместе с тем, в настоящее время четверть уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям, по которым граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс.
В этой связи К.Кожамжаров потребовал от прокуроров усилить надзор в ходе досудебного расследования.
«Ни одно следственное действие, ограничивающее права и интересы граждан не должно оставаться вне поля зрения прокурорского надзора. Главным показателем эффективности прокурора будет защита конституционных прав граждан», - подчеркнул глава ведомства.
Также поручено обеспечить качественный подход к поддержанию гособвинения в суде для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.
Генпрокурор подверг критике работу территориальных прокуроров в сфере пробации.
«Имеет место рост рецидива среди осужденных, состоящих на пробационном контроле в 4 раза (с 248 до 938), но по данному направлению нет конкретных мероприятий», - заявил он.
Несмотря на снижение тюремного населения, ежегодно растет число обращений осужденных на 26 %, что связано с системными проблемами и высоким уровнем коррупции в уголовно-исполнительной системе.
Актуальные вопросы в пенитенциарной сфере будут предметом отдельного обсуждения на Координационном совете правоохранительных органов Республики.
В социально-экономической сфере первостепенным является принятие мер по защите прав и законных интересов граждан, не способных самостоятельно защитить себя, неограниченного круга лиц, а также когда это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни людей и безопасности государства.
«Ключевой задачей остается качественное рассмотрение жалоб и заявлений граждан. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Нужно знать, где нарушаются права и своевременно реагировать», - потребовал К.Кожамжаров.
В этой связи Генпрокурор подписал соответствующее распоряжение, которым обязал своих заместителей, руководителей Служб и территориальных прокуроров лично разъяснять гражданам причины отказа в удовлетворении обращений.
Еще одним приоритетным направлением, вытекающим из поручения Главы государства, признана дальнейшая цифровизация уголовного процесса. Поэтому будет продолжен поэтапный переход уголовного судопроизводства в электронный формат.
Также К.Кожамжаров подчеркнул важность усиления международного партнерства в вопросах выдачи преступников и возврата похищенных активов из зарубежа.
В завершение отмечена необходимость дальнейшего развития потенциала Академии правоохранительных органов в обучении и переподготовке кадров правоохранительной системы, а также повышения профессионального уровня сотрудников органов прокуратуры.
«Обществу нужен прокурор, умеющий принимать на себя ответственность, доступный для граждан, активный в деле укрепления законности и с безупречной репутацией», - резюмировал глава ведомства.
По итогам коллегии дан ряд конкретных поручений.
Фото: 365Info
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