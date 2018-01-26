Кожамжаров подверг критике работу прокуроров

Сегодня под председательством Генерального Прокурора Кайрата Кожамжарова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, на котором обсуждены итоги работы за истекший год и определены задачи на предстоящий период с учетом поручений главы государства, сообщает Zakon.kz.

В работе коллегии приняли участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов, а также ответственные работники Администрации Президента.

Обращаясь к сотрудникам Генпрокуратуры, Секретарь Совбеза сделал акцент на ключевых направлениях нынешнего Послания главы государства и координирующей роли органов прокуратуры в обеспечении законности в стране.

Генеральный Прокурор обозначил конкретные задачи и векторы, на которых прокуроры сосредоточат усилия в предстоящем периоде.

Отмечено об улучшении криминогенной ситуации в стране. Количество уголовных правонарушений снижено на 12%, в т.ч. против личности на 20% и собственности на 11%.

Вместе с тем, в настоящее время четверть уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям, по которым граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс.

В этой связи К.Кожамжаров потребовал от прокуроров усилить надзор в ходе досудебного расследования.

«Ни одно следственное действие, ограничивающее права и интересы граждан не должно оставаться вне поля зрения прокурорского надзора. Главным показателем эффективности прокурора будет защита конституционных прав граждан», - подчеркнул глава ведомства

Также поручено обеспечить качественный подход к поддержанию гособвинения в суде для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.

Генпрокурор подверг критике работу территориальных прокуроров в сфере пробации.

«Имеет место рост рецидива среди осужденных, состоящих на пробационном контроле в 4 раза (с 248 до 938), но по данному направлению нет конкретных мероприятий», - заявил он.

Несмотря на снижение тюремного населения, ежегодно растет число обращений осужденных на 26 %, что связано с системными проблемами и высоким уровнем коррупции в уголовно-исполнительной системе.

Актуальные вопросы в пенитенциарной сфере будут предметом отдельного обсуждения на Координационном совете правоохранительных органов Республики.

В социально-экономической сфере первостепенным является принятие мер по защите прав и законных интересов граждан, не способных самостоятельно защитить себя, неограниченного круга лиц, а также когда это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни людей и безопасности государства.

«Ключевой задачей остается качественное рассмотрение жалоб и заявлений граждан. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Нужно знать, где нарушаются права и своевременно реагировать», - потребовал К.Кожамжаров.

В этой связи Генпрокурор подписал соответствующее распоряжение, которым обязал своих заместителей, руководителей Служб и территориальных прокуроров лично разъяснять гражданам причины отказа в удовлетворении обращений.

Еще одним приоритетным направлением, вытекающим из поручения Главы государства, признана дальнейшая цифровизация уголовного процесса. Поэтому будет продолжен поэтапный переход уголовного судопроизводства в электронный формат.

Также К.Кожамжаров подчеркнул важность усиления международного партнерства в вопросах выдачи преступников и возврата похищенных активов из зарубежа.

В завершение отмечена необходимость дальнейшего развития потенциала Академии правоохранительных органов в обучении и переподготовке кадров правоохранительной системы, а также повышения профессионального уровня сотрудников органов прокуратуры.

«Обществу нужен прокурор, умеющий принимать на себя ответственность, доступный для граждан, активный в деле укрепления законности и с безупречной репутацией», - резюмировал глава ведомства.

По итогам коллегии дан ряд конкретных поручений.

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