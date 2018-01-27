Пенсионерку осудили за торговлю наркотиками

Пожилая жительница Костаная в течение года снабжала героином города Рудный и Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Костанайские новости».

На суде 61-летнюю женщину признали руководителем организованной преступной группы, которая занималась поставкой наркотических средств в два города Костанайской области. В ее доме при задержании обнаружили более 3 кг героина, приспособление для фасовки наркотика, несколько десятков мобильных телефонов, которыми она пользовалась для конспиративной связи с драг-дилерами. Кроме того, нашли и оружие - револьвер, ружье, боеприпасы.

В группировку входили десять человек, пятеро из них – женщины. Многие уже были судимы, сами употребляют наркотики. Таких суд признал особо опасными рецидивистами.

Главу группировки приговорили к 19 годам лишения свободы, остальные члены ОПГ пробудут за решеткой от 10,5 до 17 лет.

Приговор не вступил в законную силу и наверняка будут обжалован, подчеркивает издание. В ходе судебного процесса подсудимые жаловались на действия полиции, заявляли, что им «навешали» лишнее. Судья уголовного суда Абай Раисов даже вынес частное постановление в адрес ДВД области о нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса.

Фото с сайта kp.ru