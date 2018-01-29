Школьницы изобрели приложение для перевода казахских слов на латиницу в СКО

В процессе создания приложения для мобильных телефонов они смотрели в Сети видеоуроки.

Ученицы 11 класса в Петропавловске создали мобильное приложение Latin Translator Dictionary для перевода казахских слов на латинскую графику, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Девушки обучаются в Назарбаев интеллектуальной школе. Разработать проект им помог учитель.

В процессе создания приложения для мобильных телефонов они смотрели в Сети видеоуроки.

В итоге ученицы подготовили программу, которая будет работать для мобильных телефонов с оперативной системой Android. Школьницы выбрали ее не случайно. Они провели исследование и определили, что 70 процентов казахстанцев пользуются именно Android.

"Приложение предназначено для того, чтобы ускорить процесс перехода на латиницу и помочь тем людям, которые испытывают трудности в данной сфере. Пользователь просто вводит слова, а приложение конвертирует на латиницу. И если вы хотите сохранить слово, вы просто нажимаете на кнопку. Это очень удобно", - рассказала ученица Назарбаев интеллектуальной школы Булбул Халмаан.

"В будущем мы планируем сделать так, чтобы данное приложение переводило целые тексты. А также мы планируем запустить наше приложение в "Play Маркете". Чтобы каждый человек, каждый житель нашей страны мог загрузить это приложение и пользоваться им", - сообщила ученица Назарбаев интеллектуальной школы Мадина Серик.