Ильин познакомился с российским рэпером Oxxxymiron
29 января 2018, 07:06
Повод встречи двух известных людей спортсмен не уточнил.
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин опубликовал фото в Instagram с популярным российским фристайл-исполнителем и рэпером Oxxxymiron, сообщает Zakon.kz.
"Рад был знакомству Мирон! Спасибо нашим друзьям за то, что они всегда рядом и мы, несмотря на расстояние и время, встречаемся по хорошим поводам", - написал в Instagram Илья Ильин.
Повод встречи двух известных людей Ильин не уточнил.
"Один покорил весь мир, второй американцам словесно навешал", - написал maybe_ill_succeed.
"Молодчик брат. Крутые ребята должны знать друг друга!", - сказал ilyasdoszhanov.
"Ждем в Астане", - написала bsn_swetlana.
Фото: соцсети
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