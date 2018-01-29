Ильин познакомился с российским рэпером Oxxxymiron

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин опубликовал фото в Instagram с популярным российским фристайл-исполнителем и рэпером Oxxxymiron, сообщает Zakon.kz.

"Рад был знакомству Мирон! Спасибо нашим друзьям за то, что они всегда рядом и мы, несмотря на расстояние и время, встречаемся по хорошим поводам", - написал в Instagram Илья Ильин.

Повод встречи двух известных людей Ильин не уточнил.

"Один покорил весь мир, второй американцам словесно навешал", - написал maybe_ill_succeed.

"Молодчик брат. Крутые ребята должны знать друг друга!", - сказал ilyasdoszhanov.

"Ждем в Астане", - написала bsn_swetlana.

Фото: соцсети