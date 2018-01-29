КВН-щик Айдаркулов вновь сошелся с Акботой Сейтмагамбет

КВН-щик Даурен Айдаркулов вновь сошелся с актрисой и экс-солисткой группы "КешYou" Акботой Сейтмагамбет. Об этом он написал в своём Instagram, передает Zakon.kz.

"Мы вместе, и всё! Закрываем тему. Кто «за», спасибо вам за ваши добрые намерения, а кто «против», то мне глубоко «????» на ваше мнение. P.S. Долго молчал, и в принципе и дальше планирую молчать, аккуратно продолжая делать «своё», с одной только целью - сохранить свою семью!" - сообщил он.

Напомним, в 2016 году появились слухи о романе бывшего участника КВН Даурена Айдаркулова и певицы, актрисы Акботы Сейтмагамбет. Даурен на тот момент был женат и воспитывал со своей супругой Баян Акимжановой троих детей. По некоторым данным, бывшая солистка "КешYou" Акбота и Даурен начали свои отношения во время съемок фильма «Гламур для дур». Пара долго скрывала свои отношения, но потом влюбленные начали выкладывать совместные снимки в социальных сетях.

Позже стало известно, что Акбота ждет ребенка. 2 июня 2017 года Айдаркулов официально объявил об отцовстве - Сейтмагамбет родила ему мальчика. Малыша назвали Ибрагимом. Однако недавно казахстанцев потрясла новость о распаде пары. Прожив в браке меньше года, Акбота и Даурен неожиданно разошлись.

Фото: instagram.com/daurenaidarkulov