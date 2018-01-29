В московском ресторане Байгали Серкебаева накрыли подпольное казино
Запрещенное заведение располагалось в здании кафе Emporio на Тверской улице.
В ресторане основателя музыкальной группы A’studio прошел обыск, в результате которого полицейские нашли игорный стол, фишки, карты и машинку для их перемешивания, сообщает Newsbel.by.
Как пишут российские СМИ, владельцы заведения отрицают организацию в подсобке подпольного казино.
Кроме того, представитель Байгали Виктория Нуриева отрицает причастность к деятельности «Emperio cafe».
Фото: dni.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.