В московском ресторане Байгали Серкебаева накрыли подпольное казино

Запрещенное заведение располагалось в здании кафе Emporio на Тверской улице.

В ресторане основателя музыкальной группы A’studio прошел обыск, в результате которого полицейские нашли игорный стол, фишки, карты и машинку для их перемешивания, сообщает Newsbel.by.

Как пишут российские СМИ, владельцы заведения отрицают организацию в подсобке подпольного казино.

Кроме того, представитель Байгали Виктория Нуриева отрицает причастность к деятельности «Emperio cafe».

Фото: dni.ru