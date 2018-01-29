Кто такая Ботагоз Джардемали: служебные романы, миллионные счета и верные друзья

Джардемали проживает в Бельгии и имеет три роскошных квартиры, отдыхает на лучших курортах.

В последнее время одной из главных тем в социальных сетях и на некоторых информационных ресурсах стали так называемые правозащитники, работающие по делу одного из соратников беглого олигарха Мухтара Аблязова - Искандера Еримбетова.

Само определение «правозащитники» заключается в том, что это люди, занимающиеся общественной деятельностью по защите прав человека, как правило, от произвола государственных структур или должностных лиц.

Очевидно, что правозащитники недавно задержанного бизнесмена Еримбетова строят свою деятельность на второй части определения, то есть убеждением общества в том, что их подзащитный находится в крайне тяжелом состоянии из-за произвола правоохранительных органов и страдает за несовершенное преступление.

Примечательно, что эти правозащитники не пытаются доказать невиновность Еримбетова по инкриминируемым ему преступлениям, а лишь хотят повлиять на ход расследования через общественное давление и распространение ложных сведений.

Будучи уверенными в выбранной позиции, а может, не имея иного опыта, они привлекают к своей работе родственников и друзей «клиентов».

Наверное, все поняли, что речь идет о Бахытжан Торегожиной и Жанар Балгабаевой. Если провести параллель между ними, то очевидно, что они работают в тандеме и все те, кому они когда-то «помогали» получили реальные уголовные наказания, слепо поверив им и отказавшись от сделки со следствием.

Как описано выше, правозащитники должны помогать всем попавшим в беду, однако, клиенты Бахытжан Торегожиной и Жанар Балгабаевой вполне состоятельные и богатые бизнесмены, способные финансировать их нелепые пресс-конференции, поездки по регионам и за рубеж и иные расходы. Примера их помощи «простым» людям, не имеющим возможности оплатить их услуги, нет.

Подруга поневоле

Далее детально остановимся на личности одной из родственников-правозащитников Еримбетова – его сестры Ботагоз Джардемали, которую Торегожина вдруг объявляет своей давней подругой. С чего бы это?

Ботагоз в свои 42 года успела сменить двоих мужей, одна воспитывает сына, обучающегося в престижном европейском вузе.

Ранее, в 1999 году окончила ВШП «Адилет» по специальности «Юриспруденция», поступила в Гарвардский университет (США) и окончила его в 2003 году.

В 2005 году устроилась на работу в АО «БТА», где проработав на различных должностях, за короткий период времени в 2008 году назначается Управляющим директором – Членом правления. Головокружительная карьера молодого специалиста.

Хорошие коммуникационные навыки позволили ей стать «близкой» к самому главному шефу - Аблязову. Их отношения в свое время обсуждали все банковские работники.

Со временем Ботагоз становится не просто подчиненным работником. Ботагоз стремительно растет по карьерной лестнице, становится руководителем чуть ли ни на первых рядах, хотя никогда не занималась кредитной деятельностью.

Благодаря наставлениям своего шефа, она начинает регистрировать оффшорные компании за рубежом, якобы занимающихся инвест проектами, чтобы незаконно выводить деньги из банка.

В период с 2005 по 2009 годы Аблязов через незаконную выдачу кредитов подконтрольным оффшорным компаниям вывел из Банка миллиарды долларов. Естественно, преступная схема держалась не только на нем. Джардемали курировала ряд незаконных инвестиционных проектов и влияла на принятие положительных решений Кредитного комитета Банка.

Немного цифр

В период с июня 2006 года по сентябрь 2008 года на основании незаконно принятых решений Кредитного Комитета в рамках Генерального кредитного соглашения между Банком и компанией «Rudnick Consolidated Inc» заключено 4 кредитных договора, по которым заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму почти 18 миллионов долларов США.

Аналогично, в период с апреля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заключен 81 кредитный договор, по которому заемщику незаконно перечислено денежных средств на общую сумму порядка 3 миллиарда тенге и 87 миллионов долларов США.

В период с октября 2006 года по май 2008 года по 9 кредитным договорам незаконно, заключенных в рамках Генерального кредитного договора компании «Senmore Limited» Банком выдано кредитных средств на общую сумму 98,6 миллионов долларов США.

Так же незаконно принятыми решениями Кредитного комитета Банка в период с 2007 по 2009 годы ТОО «Есентай Резиденшиал» было предоставлено кредитных средств на общую сумму 199 миллионов доллара США, в том числе 2 аккредитива на сумму 179 млн. долларов США и 6 кредитов на 20 миллионов долларов

США, которые несмотря на использование для строительства трех жилых домов класса «Элит» в проекте «Есентай Парк», до настоящего времени не погашены, чем Банку причинен ущерб в крупном размере.

При этом Ботагоз Джардемали на заседаниях Кредитного комитета утверждала, что проект находится под личным контролем председателя совета директоров Аблязова.

По указанным фактам в августе 2012 года Генеральной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело в отношении Джардемали по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по факту хищения средств АО «БТА Банк».

Уже в сентябре предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств, в крупном размере совершенное в составе организованной преступной группы и выдаче заведомо безвозвратного кредита. В октябре она объявлена в розыск.

В июле 2013 года предъявлено новое обвинение за присвоение и растрату чужого имущества и выдается санкция на арест.

Европейский вояж Джардемали

Однако, в это время Джардемали уже находится за рубежом, притворяется потерпевшей от преследований режима и получает политическое убежище.

Аблязова помог ей по поддельным документам бежать в Великобританию, обустроил и дал управлять его активами за рубежом.

В знак благодарности своему шефу, Джардемали остается его доверенным лицом, помогает вести его дела во время судебного разбирательства в Великобритании, а после ареста во Франции занимается освобождением Аблязова из французской тюрьмы. С этой целью регистрирует юридическую фирму.

Она пригодилась и другой преступной чете - Храпуновым, которые через нее смогли легализоваться в Швейцарии.

В настоящее время Джардемали проживает в Бельгии и имеет три роскошных квартиры, отдыхает на лучших курортах. Все для счастливой и безутешной жизни.

Однако ее планы и планы ее шефа меняет ситуация с братом, с привлечением к ответственности которого, может быть потеряна часть ранее украденных денег, которые Еримбетов якобы из ниоткуда инвестировал в Казахстан и позиционировал себя успешным бизнесменом. При этом Еримбетов отмывал не маленькую сумму – 50 миллионов долларов США, из украденных 240 миллионов.

Для оказания «помощи» Еримбетову Джардемали нанимает американского адвоката, который якобы готов бороться за права ее «бедного» брата. Этот адвокат возможно не знает где географически располагается Казахстан.

Очевидно одно, что иностранный юрист Джаред Генсер необходим лишь для создания давления на следствие путем вовлечения международной общественности. В это же время, чтобы настроить казахстанское общество против расследующей дело оперативно-следственной группы, сама Джардемали и остальные родственники рассказывают о систематических избиениях Еримбетова в СИЗО, вымогательстве заключенными денег у него и сфабрикованном уголовном деле. Однако доказательств так и не представили.

Генсер, используя эту ситуацию, должен вывести эту историю на международный уровень, тем самым отработать гонорар. Заметьте, что стоимость услуг Генсера составляет 10 тысяч долларов в час. Откуда у Джардемали такие средства? На этот вопрос мы ответили чуть выше.

Джардемали прибегла к такому шагу ввиду того, что поняла невозможность подкупить отечественное правосудие либо представителей власти, в том числе правоохранительных органов.

Но и в конце хочется отметить, что привлечение иностранного юриста свидетельствует об отсутствии правовой грамотности у самой Джардемали, позиционирующей себя юристом-международником, руководящей зарубежной юридической конторой.

Вот так складывается судьба долларовых миллионеров Еримбетова и Джардемали, которые совсем недавно были детьми в семье обычных преподавателей университета.

Быть может бумерангом им возвращается все то зло, которое они сделали обычным людям, бессовестно украв их последние кровные сбережения. Кто-то остался без средств к существованию, кто-то обанкротился, кто-то покончил с собой из-за этого.