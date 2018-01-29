Алматинцы жалуются на промерзшие окна и двери в домах

Жители города Алматы в социальных сетях выкладывают фотографии замерзших окон и дверей. Напомним, в южной столице уже несколько дней столбики термометров опускаются ниже 26-ти градусов, передает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что одной из главных причин промерзания пластиковых окон является влажность воздуха в квартире. Чрезмерная влажность в первую очередь влияет на появление конденсата на стеклопакете. При естественном воздухообмене влажный воздух выходит через вентиляционные отверстия, при отсутствии вентиляции – он оседает конденсатом на стёклах. На плохую вентиляцию влияет высокая герметичность пластиковых окон, которая не пропускает воздух извне, к тому же большому количеству выдыхаемого воздуха не куда деваться, что увеличивает влажность воздуха и приводит к запотеванию стеклопакетов.

В то же время промерзание пластиковых окон происходит по причине неправильной проектировки монтажа и недостаточной герметичности.

Большой зазор между оконным проёмом и рамой пластикового окна может нарушить герметичность, если монтажный шов однослойный. В таком случае полиуретановая пена может со временем выпасть или не будет впитывать влагу. Некачественный монтажный шов или неправильная отделка откосов также влияет на промерзание рам по периметру окна. Некачественный, устаревший уплотнитель или отсутствие пароизоляционной и гидроизоляционной лент становится причиной продувания окна.

Недостаточный обогрев комнаты в холодный сезон и плохая циркуляция воздуха влияет на возникновение конденсата и промерзание окон ПВХ. Широкий подоконник воздействует на циркуляцию воздуха в помещении. Горшки с цветами и шторы, касающиеся подоконника, способны блокировать поток тепла, исходящего от батареи или радиатора.

Фото: соцсети