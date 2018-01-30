В горах Алматы хотят построить питомник для барсов

Этот питомник будет защищен от вторжения людей и расположен на десятках гектаров площади.

Директор зоопарка Алматы Ержан Еркинбаев в своем Instagram сообщил о планах строительства в горах южной столицы специального питомника для снежных барсов, передает Zakon.kz.

По его словам, в этом году восточная пума была признана вымершим видом, следующим может стать снежный барс, численность которого составляет всего 4 - 7 тысяч особей. В наших горах барсов около сотни.

"Казахстан входит в одну из 12 стран, в которых проживает ирбис, но у нас до сих пор нет программы по сохранению и репродукции этого прекрасного животного. Мы организовали рабочую группу, в которую вошли ученые, представители института зоологии и другие специалисты, для того, чтоб провести масштабное научное изучение и подготовить стратегию по сохранению и репродукции барса, с последующим выпуском в природу. Если в марте защитим био-обоснование и проект в правительстве и акимате Алматы, то сразу же приступим к строительству питомника в наших горах за спонсорские средства", - написал он.

Ержан Еркинбаев отметил, что этот питомник будет защищен от вторжения людей и расположен на десятках гектаров площади. В нём будут разводиться горные козлы и олени для формирования кормовой базы и развития инстинкта охоты барсов.

"Вчера провели весь день, выбирая место. Надеемся на вашу поддержку нашей идеи!" - подытожил директор зоопарка Алматы.

Фото: instagram.com/yerkinbayev