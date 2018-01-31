Верующих просят с пониманием отнестись к новым законам

Мусульманский общественный деятель Мурат Телибеков призвал верующих с пониманием отнестись к мерам, принимаемым Министерством по делам религий и гражданского общества РК, сообщает Zakon.kz.

- Перед властями не стоит задача - дискредитировать ислам, – заявил М. Телибеков. – Цели преследуются иные. Мир находится в условиях террористической угрозы. Эта глобальная проблема распространяется сегодня и на Центральную Азию. Используя исламские лозунги, нечистоплотные политики пытаются реализовывать свои интересы. Это происходит практически повсюду. Именно религиозные фанатики используются в качестве «пушечного мяса» для дестабилизации политической обстановки в стране».

В то же время Телибеков заверил мусульманскую общественность в том, что определенные ограничения, вводимые правительствами многих стран, являются временными.

- Как только угроза религиозного экстремизма будет окончательно устранена, отпадет необходимость в жестких законах, - отметил Телибеков. - Сегодня власти вынуждены принимать непопулярные меры. Когда на весах стоят права человека и национальная безопасность, приоритет отдается, прежде всего, устранению угрозы для жизни людей. Подобный подход наблюдается практически во всех странах с развитой демократией.