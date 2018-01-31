Из-за аномальных морозов установлен рекорд потребления газа

Аномально низкая для южных регионов температура, стали причиной возникновения аварийных ситуаций и перебоев подачи природного топлива на некоторых участках.

Из-за аномальных морозов в южных областях страны резко возросло потребление природного газа. Если раньше юг страны в пиковый период потреблял максимум 24 млн кубометров газа в сутки, то сейчас эта цифра составляет 35 млн кубометров.

Возросшая нагрузка на газораспределительные сети, а также аномально низкая для южных регионов температура, стали причиной возникновения аварийных ситуаций и перебоев подачи природного топлива на некоторых участках. По словам специалистов, в основном из строя выходили мелкие газораспределительные сети и оборудование, находящиеся в управлении и обслуживании небольших частных компаний.

Для получения выгоды частники подключают как можно большее количество абонентов к трубам, диаметры которых не позволяют прокачивать необходимый объем газа. Вследствие чего, при увеличении потребления их сети не способны поставлять абонентам необходимый объем газа. При увеличении числа абонентов должна проводиться реконструкция газопроводов под новые мощности потребления.

На участках газопроводов, принадлежащих Национальному оператору АО «КазТрансГаз» и на которых ранее была реализованна программа модернизации сетей, никаких сбоев зафиксировано не было.

Не стало для компании «КазТрансГаз» неожиданностью и рекордное потребление природного газа. Нацоператор уже третий год в зимний отопительный сезон обеспечивает юг страны бесперебойными поставками отечественного газа из западных регионов.

Следует отметить, что ранее юг страны зависел от импортных поставок газа. Этого удалось добиться благодаря строительству магистрального газопровода «Бейнеу- Бозой-Шымкент», дожимной компрессорной станции и ряда инфраструктурных объектов.