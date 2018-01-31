Активизация на рынке жилья набирает темпы: казахстанцы заключили сразу на 26% больше сделок купли-продажи жилья, чем годом ранее

За прошлый год в РК было заключено 239,6 тысячи сделок купли-продажи жилья, сразу на 26% больше, чем годом ранее.

Из них 14,6% пришлось на Астану (34,9 тысячи сделок, +31,7% за год), 14% - на Алматы (33,4 тысячи, +17,3% за год) и 10,4% - на Карагандинскую область (24,9 тысячи, +28,3% за год).

Для сравнения, в 2016 было совершено 190,2 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, на 14,6% больше, чем годом ранее, в 2015 - 166 тысяч, всего на 5,2% больше, чем в 2014.

Активизация рынка жилой недвижимости - результат успешной работы госпрограмм поддержки. Напомним, сегодня ключевая жилищная госпрограмма, которая помогает населению обзавестись жильем - это «Нұрлы жер». Программа разработана на основе «Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года», с учетом госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

«Нұрлы жер» соединила предыдущие программы, которые затрагивали вопросы жилищного строительства в Казахстане: «Развитие регионов», «Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011- 2020 годы», «Ақ бұлақ на 2011 - 2020 годы».

Программа работает по следующим направлениям:

- Повышение доступности ипотечного кредитования.

- Стимулирование строительства жилья частными застройщиками.

- Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений.

- Создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения.

- Развитие индивидуального жилищного строительства.

- Обеспечение населения арендным и коммерческим жильем.

- Поддержка долевого жилищного строительства.

С учетом процессов агломерирования и урбанизации, предусмотренных «Прогнозной схемой» и «Нұрлы жол», наибольшим спросом пользуются квартиры в многоквартирных домах.

Так, количество сделок по квартирам выросло год-к-году сразу на 30,1%, до 167,8 тысячи (это уже 70% от общего количества сделок купли-продажи, против 67,8% годом ранее). Для сравнения, число сделок купли-продажи индивидуальных домов выросло лишь на 17,3%, до 71,8 тысячи.

По итогам 2017 года средняя цена на рынке жилья за квадратный метр в новом доме составляла 253,2 тысячи тенге, на 2,3% больше, чем годом ранее.

В случае перепродажи благоустроенного жилья квадрат обходился в 185,7 тысячи тенге - на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Рост спроса на новое жилье, как и падение спроса на старое - также результат госпрограмм «Нұрлы жер», призванной стимулировать жилстрой и обновление жилого фонда.

Цены на аренду благоустроенного жилья выросли год-к-году сразу на 4%, и составляли по итогам 2017 года уже 1329 тг за квадратный метр.