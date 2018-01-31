Профилактический контроль взамен проверок

Линара Сактаганова

В целях снижения издержек бизнеса проектом закона по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности предлагается отменить излишние требования, предъявляемые к субъектам предпринимательства.

Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе презентации законопроекта в Мажилисе Парламента. В заседании под председательством вице-спикера Палаты Владимира Божко приняли участие представители государственных органов, политических партий, неправительственных организаций, а также эксперты.

Проект закона разработан Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» с участием бизнес-сообщества во исполнение Послания Главы государства от 31 января 2017 года. Основная цель документа - кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды путем реформирования государственной контрольно-надзорной деятельности, регулирования информационных инструментов, фронтального снижения издержек бизнеса, выявления и исключения норм, препятствующих конкуренции, улучшения позиции Казахстана в рейтинге «DoingBusiness» и других мер.

В целом, как сообщил вице-министр, законопроектом вносится порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 100 законов. В результате ревизии контрольно-надзорной деятельности госорганов предлагается законодательно исключить 25 сфер контроля из 114 и три сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении. Предусматривается исключение дублирующих и не связанных с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности.

В рамках проекта закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок, осуществляемых по выборочному порядку, внедряется новый институт профилактического контроля.

Говоря о текущей ситуации, С. Жумангарин констатировал наличие контрольной нагрузки на бизнес.

- Это обусловлено тем, что у контролеров имеются широкие властные полномочия, в том числе дискреционного характера, которые позволяют толковать требования законодательства по своему усмотрению и принимать меры административного воздействия, - считает спикер.

При этом он отметил, что государственными органами при реализации своих контрольных и надзорных функций не всегда реализуются принципы перехода на партнерские взаимоотношения с бизнесом.

- Представляется необходимым обеспечить переход деятельности государственных органов на менталитет обслуживания при проведении контрольной и надзорной деятельности. Приоритетными принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения в целях обеспечения интересов потребителей и государства, - сообщил вице-министр.

Основными задачами профилактического контроля будут являться выявление причин и условий противоправного поведения субъекта контроля, разъяснение правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения подконтрольного субъекта.

Также законопроектом предлагается сократить сроки проведения проверок по особому порядку и профконтроля с посещением субъекта с 30 до 15 рабочих дней, внеплановые проверки - с 30 до десяти рабочих дней.

По мнению разработчиков, это позволит снизить издержки и давление относительно предпринимателей, связанные с отвлечением их от основной деятельности.

Важным направлением реформирования является также регламентация информационных инструментов и порядка их представления.

- Нами проведена ревизия законодательства, по итогам которой выявлено более 1600 информационных требований. В результате законопроектом предусматривается законодательное закрепление перечня информационных инструментов, пересмотр их определения и видов, а также сокращение количества и оптимизация в целом. В последующем планируем проработать возможность автоматизации процессов их предоставления, - проинформировал спикер.

Для снижения издержек бизнеса предлагается отмена излишних требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства, в том числе по прохождению повторной государственной экологической экспертизы, а также по предоставлению товарными биржами ежедневной отчетности, упрощение процедуры сертификации товаров путем признания иностранных сертификатов соответствия от завода-изготовителя из страны-члена ОЭСР и другие меры.

Ряд поправок законопроекта нацелен на создание благоприятной конкурентной среды путем устранения норм, препятствующих конкуренции.

Как сообщил С. Жумангарин, для совершенствования правового механизма борьбы с картелями на законодательном уровне будет введен запрет на координацию деятельности поставщиков закупок, участников торгов, если эти действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В случае нарушения данного требования должностные лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 МРП.

Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление полномочий антимонопольного органа при проведении антимонопольных расследований.

Один из пакетов реформ, заложенных в проект закона, касается сокращения операционных издержек бизнеса, которым предлагается введение запрета на требование печати на документах субъектов частного предпринимательства, а также законодательное закрепление порядка применения информационных технологий в судебном процессе.

В предлагаемых новеллах содержится ряд норм, предполагающих изменения в сфере строительства.

- Будет совершенствоваться принцип «одного окна» в части экологической экспертизы проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. Регламентируется порядок профилактического контроля и надзора с посещением объекта строительства. Вводится положение единого архитектурного стиля для городов, также в целях исключения излишних согласований в местных исполнительных органах эскизных проектов, генеральных планов объектов при выдаче технических условий вводится порядок разработки проектов детальной планировки. В случае наличия у заказчика соответствующего права на землю местным исполнительным органам запрещается требовать дополнительное решение, - уточнил Серик Жумангарин.

Поправки в закон о предпринимательской деятельности вызвали ряд вопросов у депутатского корпуса. В частности, депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев выразил опасение в связи с отменой проверок в системе строительного контроля.

- Уходим от строительного контроля, согласовал архитектурный стиль, проект детальной планировки и - вперед. Нам что «Бесобы» мало? Получается организация создала, построила, продала и исчезла. А если что-то обрушится или произойдет? Здесь нужно сопоставлять ответственность и интерес. Мы правильно делаем, что идем навстречу бизнесу, но нужно поощрять добросовестный бизнес, - считает мажилисмен.

Как пояснил зам. председателя Комитета по делам строительства Алмас Идрисов, строительный контроль не отменяется, он будет проводиться в таком же режиме.

- Институт экспертизы также присутствует, он будет контролировать проектные решения на стадии проектирования. Речь идет о едином архитектурном стиле на стадии выдачи исходных документов, то есть будем конкретизировать саму детализацию исходных данных для того, чтобы начать проектные процессы. Это только при получении исходных данных для начала проектных работ. Дальнейшие процедуры и контроль сохраняются, - уточнил А. Идрисов.

В целом, по мнению разработчиков законопроекта, его принятие позволит обеспечить масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономию ресурсов, рост производительности труда и улучшение бизнес-климата.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта состоится в рамках рабочей группы, которую возглавил депутат Сакен Утебаев.